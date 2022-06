Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I rosa al City Group per 13 milioni di euro”

"’Così cambierò Palermo’. I primi 100 giorni di lagalla“. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il dissesto finanziario e l’emergenza nei cimiteri, la raccolta speciale di rifiuti e il no al passaggio del tram in via Libertà. Intervista al neosindaco a ‘Repubblica’. Ci sarà un ‘filtro’ antimafia al Comune. ‘E Cuffaro non conterà’. Salvini congela il Musumeci bis: ‘Serve un nome che ci unisca’. Lotta al Covid: nuovo aumento dei positivi dopo due mesi. I rosa al City Group dello sceicco Mansour per 13 milioni di euro. Giancarlo Cancelleri: ‘Pronto alle primarie, posso governare’. Come nelle favole sullo Stretto. È la notte di Vasco per 40mila fan”.