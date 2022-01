Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I guariti prigionieri a casa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“I guariti prigionieri a casa. Scuola, già 3mila positivi”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Nuovo record di casi: 7.328. Pochi però i ricoveri. La rabbia di chi aspetta i medici dell’Asp per uscire. Boom di contagi nella fascia 6-18 anni. No dallo Stretto e dalle isole per il Super Green Pass sui traghetti. L’analisi: ‘Ma tra ansie e mascherine non è detto che sia meglio stare in classe’. Alla Regione uffici decimati dal virus. Si riaffaccia lo smart working. Il Massimo si affida a Marco Betta: ‘Devo continuare un percorso’. Il personaggio: ‘Per mio nonno Piersanti Mattarella ora studio la mafia’. Gli orlandiani in cerca di un futuro senza il grande capo. Musumeci spende 800mila euro per la ‘Cacioteca’. Il fregio del Partenone torna ad Atene, in cambio arrivano due gioielli greci”.