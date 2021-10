Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I fondi europei nel cassetto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“I fondi europei nel cassetto”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “La Regione ha speso finora soltanto 1,6 miliardi su 4,2. Ritardi su Beni culturali, Energia, Infrastrutture. Corsa per non perdere subito 74 milioni. Le opposizioni: ‘O si cambia passo o il Recovery andrà in fumo. Comune, un solo dirigente tecnico: ‘Firmo tutto io, che farò col Pnrr?’. Con Alitalia scompaiono pure i voli scontati per i fuori sede. Vuote le piazze nei No Pass. Il docente ideologo: ‘La polizia tortura’. Accoltellata dal fratello, l’orrore senza un perché.