Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Fondi europei, un altro flop”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Fondi Europei, un altro flop”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “In fumo 13 dei 21 milioni disponibili per la bonifica delle vecchie discariche: ammessi solo due Comuni. Recovery Plan, la Regione ci prova ancora dopo la bocciatura: ripresentati i 13 progetti per l’agricoltura. Acqua ai privati, l’assessore frena: ‘Settore da riordinare, trattiamo’. Centrodestra, vertice dimezzato. Forza Italia si sfila, sovranisti da soli. Terza dose, parte il forcing. Razza: ‘Pronti al porta a porta’. La gang dei rifiuti in strada: ‘Segni e numeri sui mobili’. Delitto di Partinico, la chiave nei soldi che l’anziano nascondeva a casa. Dia, i 30 anni della nostra Fbi che ha cambiato la lotta ai boss”.