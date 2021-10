Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Fine tunnel, 70mila assunzioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Ballottaggi, test per l’asse giallorosso”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Si vota in otto Comuni. Minardo: ‘Salvini incontrerà Musumeci, ma la Lega ha un nome per la Regione’. Miccichè snobba il governatore e chiama gli alleati: ‘Trovo io l’unità’. Fine tunnel, 70mila assunzioni. Diciottomila contratti in più rispetto al 2019, l’anno del pre-Covid. Il sindacalista: ‘C’è un futuro per i call center’. Il risveglio dei vulcani, tre gemelli diversi. Lo contromosse di Orlando: prima in procura, poi in piazza”.