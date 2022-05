Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: ”Finanziaria, chi ha vinto e chi ha perso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Finanziaria, chi ha vinto e chi ha perso”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Dai contributi alle assunzioni, ecco la manovra varata dall’Ars. I ‘regali’ voluti da giunta, maggioranza e opposizioni. Soldi e file segreti, si allarga l'inchiesta sull'ex Provincia. Il voto nelle mani dei ras di partito. Maria Falcone: ‘No ai condannati’. I candidati sostenuti dai big, le sfide nel centrodestra in vista delle Regionali, il gelo tra Orlando e i dem. Il Pd scopre le sue carte. Niente capolista, scintille con Giambrone. Sos di Miceli a Letta e Conte: ‘Subito i fondi per la campagna o mi fermo qui’. Dolce: ‘Cari conterranei, svegliatevi. C'è tanto da fare e avete il genio’. Gli influencer e i siciliani a mercato dei sogni”.