Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Esodo rosa, direzione Padova. Gemellaggio…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“La fuga dei settemila per curarsi fuori dall'Isola“. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Report di Innogea sulla mobilità nel 2021. La Sanità spende 302 milioni per sostenere i pazienti costretti dalle lunghe liste d’attesa a farsi assistere oltre lo Stretto. In cima alla classifica i malati oncologici: si rivolge altrove il 15%. Il cortocircuito voto-calcio che può aggravare l’astensionismo. Meloni: il 13 sì a Musumeci. Pd-M5S: primarie il 23 luglio. La sortita sessista contro la consigliera neo-mamma. Troppi errori, la Ue boccia il piano regionale dei rifiuti. Lukoil potrebbe fermarsi per lo stop al petrolio rasso, 5 mila posti sono in bilico. Esodo rosa, direzione Padova: gemellaggio tra le tifoserie dall'83”.