Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Effetto Super Green Pass, corsa ai vaccini”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Effetto Super Green Pass, inizia la corsa ai vaccini". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "La scrittura è femmina e siciliana, quattro autrici in cima alle classifiche. Dalle Madonie ai Nebrodi, è caccia al tartufo. Addio tram in via Libertà".