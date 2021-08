Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Effetto Delta, è record di contagi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“A caccia degli incendiari, ombre sull’affare energia”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Dalle indagini emergono pressioni per la cessione di terreni destinati a impianti fotovoltaici. L‘accusa di Musumeci: ‘Tra i colpevoli dell’emergenza i cittadini che non fanno prevenzione’. Effetto Delta, è record di contagi: non vaccinati 80 ricoverati su cento”.