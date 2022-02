Prima Pagina, La Repubblica Palermo: “Ecco il Pnrr per la Sicilia”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica Palermo" oggi in edicola

"Scuole, tribunali, ospedali, ecco il Pnrr per la Sicilia". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "La passione per giochi e scommesse frutta 2 miliardi alle cosche. Prezzi, è stangata su imprese e consumatori. Nuove regole per la scuola, ma la paura frena le famiglie".