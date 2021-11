Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “E adesso i rosanero sognano la vetta“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Renzi lancia Faraone sindaco di Palermo con Fi”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “La proposta della Leopolda per spaccare i poli. A Catania Musumeci si ricandida. Il flautista ‘magico’ volato da Belmonte per salvare il concerto di Zubin Mehta. Centri vaccini in ospedale: ‘Aperti se ci sono volontari’. Tullio Prestileo: ‘La mascherina se c’è folla non può bastare’. Don Luigi Ciotti: ‘Mafia più forte con la pandemia’. Vittoria sulla Paganese. E adesso i rosanero sognano la vetta. A un soffio dal Bari. L’accoglienza (problematica) della maratona lungo le vie del capoluogo. La prova di civiltà che serve per infrangere il tabù”.