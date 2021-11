Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Dopo-Orlando, destra divisa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Dopo-Orlando, destra divisa. In piazza debutto giallorosso”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Candidati forzisti in passerella a Mazara. Salvini: ‘Troppi nomi in lizza, voglio le primarie’. Gasparri: ‘Un bis di Musumeci? È la prima scelta ma se ci sono altri…’. Mazzette, lavori e sospetti: ‘C’è un amico alla Regione’. I giustizieri del bus: ‘Macchè razzisti, molestava una donna’. Le sorelle ‘cavaliere’ in sedia a rotelle: ‘Ricerca e sorrisi per battere la malattia’. Gian Carlo Caselli: ‘Mafia e politica dialogano ancora’. Vaccini, si cambia. Più porta a porta, stop agli ospedali. Quel veto a ‘Lady Corleone’ che sa tanto di omertà”.