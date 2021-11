Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Derby Mirri-Di Piazza per la vendita”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Pioggia senza fine: un miliardo di danni”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Allerta arancione. Nubifragi in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. Automobilisti soccorsi, ferrovie interrotte. Musumeci alla porta di Salvini. Il governatore vola nella Capitale per incontrarlo. La richiesta della ricandidatura in vista del voto del 2022. L’ex ministro prende tempo e il presidente frena: ‘Del mio futuro decideranno nei prossimi mesi i partiti’. Tensioni nella Lega tra la vecchia guardia e i nuovi arrivati. Concessioni balneari, contenzioso con Roma. Campanella: ‘Io, recordman da 10mila dosi’. Acqua ai privati, la Regione fa retromarcia”. E ancora: “Rosanero, derby Mirri-Di Piazza per la vendita”.