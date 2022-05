Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Data del destino per la sfida rosa verso la B”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"Miceli, operazione rimonta, Lagalla sfugge al confronto con il rivale: pratico legalità, non la sfoggio". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Il tram non può fermarsi più Ottocento milioni pronti da spendere. La data del destino per la sfida rosa con vista sulla B. Libertà e Politeama l’ex fortino rosso che voterà anche su cantieri e “isole”. Pure un medico in pensione “vendeva” finte vaccinazioni. Morte sul lavoro a Messina Un operaio cade dall’impalcatura. Nuova tegola su Almaviva addio Tim, altri 380 in bilico".