Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Dad, scuole siciliane in tilt”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Dad, scuole siciliane in tilt”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Sono già 228 le classi che lavorano ‘a distanza’. Protocolli nazionali disattesi a Palermo, nelle province si procede in ordine sparso. Tempi sempre più lunghi per i tamponi. Scontro in Regione sulla chiusura dei centri vaccinali negli ospedali. La speranza di un farmaco per chi non esce dal Long-Covid. Bruno Cacopardo: ‘Restrizioni subito se vogliamo salvare le feste’. L’incognita del ‘giallo’ sul turismo di Natale. Wilson (Ryanair): ‘Tagliateci le tasse e porteremo milioni di viaggiatori’. Le grotte laviche sull’Etna, storie di cadaveri e misteri. Fango negli invasi, torna l’incubo del razionamento. I piccoli teatri di provincia riaccendono le luci”.