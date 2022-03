Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Conte apre a Miceli per Palermo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

"Conte apre a Miceli per Palermo, Lagalla: 'Non vedo miei avversari'". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Ast senza guida, lascia il neo direttore. Carolina Varchi in corsa per la destra sognando Elda Pucci. Carlo Calenda: 'Né col Pd né col M5S, noi qui andiamo soli".