Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Contagi oltre quota 2mila”

"Contagi oltre quota 2mila, la Sicilia per ora in bianco". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Il record di Musumeci: 5 bilanci su 5 in esercizio provvisorio. Catania e altri disastri: i fallimenti hanno bucato il pallone. Il presepe in mare dei seicento naufraghi in viaggio verso l'Isola tra onde e freddo".