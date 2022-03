Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Che festa al Barbera sold out”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Un sogno lungo una notte, ma che festa al Barbera sold out”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il tutto esaurito per la Nazionale ha fatto rivivere i fasti del Palermo in A. Adesso si torna alla Paganese. Nuova impennata dei contagi, i ricoveri però restano sotto controllo. Discariche sature, rifiuti esportati: conto alla rovescia per evitare il collasso. ‘Occhio massonico sul calvario’. E il vescovo cancella la Via Crucis”.