Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Catania è sommersa, un nubifragio la devasta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Catania è sommersa, un nubifragio la devasta”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Automobilista muore annegato. Strade come torrenti, danni incalcolabili. L’allerta continua. Dopo le amministrative: centrodestra alla resa dei conti. Intervista a Barbagallo: ‘Provenzano non tira il rigore’. Lotta al Covid, vaccini dimezzati: ‘Immunità a Natale’. L’inchiesta per falso a Palermo: intercettazioni, il Comune trema. In scena ‘sulle vie dell’inferno’ con pupi del maestro Cuticchio. È un’Isola per pasticceri”.