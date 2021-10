Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Caccia ai certificati facili”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Caccia ai certificati facili raddoppiati in 30 giorni. La Regione non vigila”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Prime denunce per 4 camici bianchi a Catania. La tack force di verifica non è stata mai insediata. Allarme dei medici subissati da richieste. Piano opere pubbliche congelato per mesi da veti e liti in Consiglio. A Palermo a rischio il programma da 250 milioni destinati a tram, strade, luci, nidi e cimiteri. Orlando: ‘Comuni a secco’. Ma il sindaco è sotto indagine”.