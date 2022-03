Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Brunori, un gol nella storia rosa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Mille famiglie per i bimbi ucraini”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Gara di solidarietà in Sicilia in vista dell’arrivo dei profughi: si moltiplicano le richieste di accoglienza. Tre piccoli approdano a Mondello, scatta la colletta in piazza. Regione, Comuni e prefetture in campo. Ospitalità gratis e bonifici a Kiev: chi sono i benefattori del circuito Airbnb. Effetto guerra: pane e pasta verso un rincaro del 30 per cento. L’arcivescovo ortodosso: ‘Non solo preghiere, dobbiamo aiutarli’. I 5 Stelle spaccati su Miceli: big in lite, la base ribolle. La Regione punta su Cuffaro junior per la poltrona di custode dei conti. Telimar, impresa europea. Brunori, un gol nella storia rosa”.