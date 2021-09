Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Bentornati ragazzi. Rientro in aula per 700mila”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Bentornati ragazzi. Rientro in aula per 700mila”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Studenti siciliani da oggi in classe tra aule pollaio e distanziamenti irrealizzabili. Ma con entusiasmo. La corsa ai vaccini dell’ultimora. Tamponi ogni due giorni per i 7.500 tra prof e personale No Vax. Amministrative, liste chiuse: alleanza Pd-M5S nella metà dei 42 Comuni. Mauro De Mauro: una quarta pista nel mistero della scomparsa del giornalista. La Fiumara d’Arte rinasce dalle ceneri. Intervista al sindaco De Luca: ‘Mi chiamo Cateno e voglio la Regione’. Pianoforti in piazza, le note di Palermo”.