Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Basta coi No Vax in corsia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Basta coi No Vax in corsia, scatta la sospensione per 72 medici e infermieri”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Fine degli avvisi, pugno duro delle Asp contro il personale non vaccinato. Ecco l’identikit degli irriducibili: 50enni e under 18, web dipendenti. Il silenzio irreale di Pantelleria, day after tra dolore e conta dei danni. Così il beato Puglisi parla agli ultimi del nostro tempo. Milioni di clic per lo spot Red Bull: Palermo è rinata”.