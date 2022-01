Prima Pagina La Repubblica-Palermo, Atzori: “Cari rosa, Baldini vi sorprenderà”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Scuola, lo strappo è rinviato”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Scuola, lo strappo è rinviato. I sindaci e i presidi insistono per la chiusura, la giunta Musumeci cerca di evitare la rottura con Draghi. La soluzione trovata alla fine del vertice è una pausa per censire positivi e vaccinati tra docenti e alunni. Altri tre giorni di vacanza, mercoledì si dovrà decidere: o Dad o riapertura. Il virus ferma anche i medici. Turni infiniti, ospedali in crisi. Cancellati reparti ed ecco 634 letti. I degenti sfrattati vanno in clinica. Chi vota per il Quirinale? All’Ars una sfida tra big. Scandalo bare, Orlando indagato si difende: ‘Spiegherò tutto’. Midiri: ‘Un ateneo per gli studenti, non per i baroni’. Atzori: ‘Cari rosa, Baldini vi sorprenderà’. Scala dei Turchi rosso sangue, l’ultimo sfregio alla meraviglia”.