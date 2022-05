Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Aspettando lo sceicco obiettivo B subito”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“La festa nell'Isola maglia nera del lavoro”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Ultima regione d’Europa per occupati: 41 su cento. La crisi colpisce un sistema produttivo già alle corde. Vocidal popolo dei non garantiti: ‘È precario anche il futuro’. Centrodestra, frenata su Lagalla. Dietro le prove di unità la paura degli acchiappavoti di perdere. Miceli, linea dura: ‘Vogliono portarci ai tempi bui’. Rosa, aspettando lo sceicco l'obiettivo è la B subito”. E ancora: “Giuseppe Tornatore: ‘La mia Sicilia di ricordi, sentimenti e bandiere rosse’. Ovazioni e due bis per la ‘Tosca’ al teatro Massimo. Lorefice al Cep: Qui si capisce la vita difficile”.