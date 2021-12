Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Arriva la stretta di Natale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Arriva ma stretta di Natale, mascherine per gli over 12”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Da oggi in vigore l’ordinanza di Musumeci. Molecolari per i migranti. Controlli dai Paesi a rischio. 115 mila agenti che blinderanno le strade dello shopping. Il governo Draghi detta la lista delle 8 priorità da realizzare. La Regione ci ripensa, le selezioni le fa il Formez. Cioccolato, pomodorini, ceramiche: il made in Sicily che traina l’export. Il borgo di Erice a dicembre si fa presepe. Peppe Servillo: ‘Vi canto Dalla, sarà una festa’. Giallo dell’Etna: la soluzione in un foglio di necrologi. “Negazione”: lui, lei e l’ombra della mafia”.