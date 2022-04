Prima Pagina La Repubblica-Palermo, Amauri: “Avrei comprato la società rosanero”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Draghi stanzia 180 milioni per salvare Palermo dal dissesto”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “La Giunta Orlando delusa dal piano di ripartizione nazionale: ‘A Napoli più di un miliardo di euro’. Di Leonardo: ‘I boss sono a caccia di nuove ditte per fare affari’. Il diktat di Salvini agli alleati: ‘A noi Regione o Comune’. Amauri: "Ora produco vini, avrei comprato la società rosanero”. Evelyne e la sinagoga che Lorefice ora vuole realizzare. Stancanelli&Susani tra scrittura e maternità”. Infine, in taglio alto: “I due anni che hanno cambiato la Sicilia. Da oggi la fine dello stato d’emergenza, ma con la mina vagante dei 662 no vax. Contagi sulle montagne russe. Giarratano (Cts): ‘I fragili a rischio, non è liberi tutti’. A colloquio con l’esperto”.