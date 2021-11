Prima Pagina, La Repubblica Palermo: “Acqua ai privati, l’affare è da un miliardo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'La Repubblica Palermo'

Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. "All'Ars la proposta della giunta Musumeci per riassegnare la gestione del servizio alle spa". "Ipotesi lockdown natalizio per le città con più no Vax". "L'Università fa fatica a tornare in presenza".