Prima Pagina, La Repubblica: “Orlando chiede aiuto a Draghi. Cimitero Mediterraneo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

"Orlando chiede aiuto a Draghi". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Cimitero Mediterraneo, record di vittime nel silenzio. Musumeci tra sorsi e battute: 'Mi criticano i fannulloni'. Micciché show: 'Centrodestra in tilt, colpa di Nello e dei suoi capricci. E il primario fece assumere il figlio di Saverio Romano. Poteri e favori del barone con la jacuzzi nello studio. Il turismo riparte, idee e iniziative per un'estate d'oro".