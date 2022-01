Prima Pagina, La Repubblica: “Omicron si prende la Sicilia ma si torna a scuola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Omicron si prende la Sicilia ma domani si torna a scuola” Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L’ultima variante (meno aggressiva) passa in una settimana dal 30 al 79 per cento. I sindaci rinunciano alle barricate, riaprono gli istituti ma con l’incubo Dad. Si allarga l’inchiesta sulle false vaccinazioni: ai domiciliari un’altra infermiera. Sull’Etna è sold out, virus ignorato in quota. Un’Isola dello Stagnone in vendita per 10 milioni. Maurilio Catalano: ‘I miei coloratissimi ottant’anni, quando l’arte a Palermo nasceva dal cuore del Borgo. La crisi regionale. Un seggio al Senato, i posti per i fedelissimi: i paletti di Musumeci. Il capogruppo M5S, Di Paola: ‘Ora basta uomini soli al comando. Se serve ci sono io’. Così Impastato ha creato il mito di Radio Auta Cinisi. Cristian Cangelosi, il Rocky di Ballarò che vince al Madison”.