Prima Pagina La Repubblica, Mirri: “Obiettivo Palermo in B, ma se trovo acquirente serio vendo”

“Il giorno del no al racket. E un nuovo pentito parla”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Trent’anni fa l’omicidio dell’imprenditore simbolo. Il boss Ferrante comincia a collaborare con i pm. Ma dopo il blitz antimafia a Ciaculli solo due commercianti su cinquanta ammettono di aver pagato. Il coraggio di Libero Grassi che ha infranto i vecchi silenzi. Zona gialla, i dubbi degli esperti: Inutile: serve una stretta vera”. Infine, riflettori puntati sulle dichiarazioni rilasciate da Dario Mirri, presidente del Palermo: “Il mio obiettivo è il Palermo in B, ma se trovo un acquirente serio vendo”.