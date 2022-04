Prima Pagina, La Repubblica: “Il Palermo vince, ora è secondo. Addio Catania”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Un chirurgo svela il sistema Policlinico”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Nella destra è tutti contro tutti: ‘Ipotesi Regionali anticipate’. Cancelleri corteggia Lombardo per trascinarlo a sinistra. Franco Miceli apre la campagna: ‘Sarò il candidato dei palermitani, non dei partiti’. A Lampedusa in 460 in un giorno. Vito Riggio: ‘Io e Leoluca una generazione sconfitta’. Il Palermo vince, ora è secondo. Addio Catania”.