Prima Pagina, La Repubblica: “Diritti negati, Palermo si ribella”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Ciclone addio, ma è allarme monumenti”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Catania e Siracusa fanno la conta dei danni. Chiuso il parco della Neapolis, il Tempio di Apollo ridotto a lago. Parla il meteorologo: ‘Sarà un inverno freddo e piovoso’. Diritti negati, Palermo si ribella. Oltre ventimila al corteo del Pride. Slogan contro lo stop alla legge Zan. Gli organizzatori: ‘No ai politici in prima fila’. In piazza anche Orlando: ‘Il voto del Senato è stato un atto eversivo’. Palazzo dei Normanni colorato di arcobaleno. L’ira del giovane gay cacciato da casa: ‘In balia degli omofobi’. Mimmo Lucano: ‘È la mia stessa battaglia per la dignità’. Aiuti anti-Covid, mezzo miliardo resta nei cassetti. Pnrr, fate presto servono concorsi per avere esperti. Midiri: ‘Voglio un polo di ricerca internazionale’. Pif: ‘Essere siciliani è una marcia in più, siamo un marchio’. Cuticchio e i pupi nell’Isola selva oscura”.