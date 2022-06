Prima Pagina, La Repubblica: “Che il sogno cominci, il Palermo si gioca la B”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Elezioni, sfida nazionale. Il carosello dei leader in pressing sugli indecisi“. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Da domani 48 ore di tour in città per Conte e Salvini. Mercoledi Letta. Il ministro Orlando ieri con Miceli. Ai licenziati Almaviva dice: ‘Vi aiuterò’. Hacker, chiavi vendute sul dark web. Il Comune: ‘Il voto non corre rischi’. Che il sogno cominci. Il Palermo si gioca la B la città si veste di rosa. Giuseppe Barbera: ‘Io, papà e quei giorni di ansia felice’. Mafia, una pista per l’urologo ucciso. I boss dissero: ‘Il dottore va punito’. L’allarme delle toghe: ‘Organici all’osso, fronti caldi sguarniti’. La seconda vita degli animali ‘licenziati’ dai circhi”.