Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Una Juve da 4. 50 milioni per Vlahovic”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Una Juve da 4”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Chelsea vince 4-0 e ora è primo. Il club ai ripari: 50 milioni per Vlahovic a gennaio. L’Atalanta si complica la vita: per passare deve battere il Villarreal. Vieni avanti Inter. Resta indietro Milan. Inzaghi vede gli ottavi: mancano da 10 stagioni. Pioli cerca un miracolo: ‘Atletico, ultima chance’. Lewandowski trascina il Bayern. Il Barcellona frena e adesso rischia. Osimhen, 6 placche e 18 viti. Il chirurgo: ‘Danni devastanti’. Il Napoli lo perde per tre mesi. Niente stadi e palestre per chi non è vaccinato. Luiz Felipe dopo Joao Pedro: Mancini e l’Italia do Brasil”.