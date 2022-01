Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Stadi, il tetto dei 5000 non funziona”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Fischio da pazzi". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Clamoroso errore arbitrale: tolto al Milan il gol-primato. Le scuse dei vertici Aia, l'arbitro va verso un lungo stop. Il Napoli c'è: super Lozano e si rivede Osimhen. Vecino tentato dal maestro Sarri: Lazio in pressing per averlo subito. Gosens e Zapata: assalto NewCastle, offerti 65 milioni. Muro Atalanta. Stadi, il tetto dei 5000 non funziona".