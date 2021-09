Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sprechi da record! Abbiamo il mal di gol”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Abbiamo il mal di gol: Immobile e Berardi flop, Jorginho sbaglia un rigore. La qualificazione Mondiale non è ipotecata. Mancini: 'Occasione persa'. Decisiva la sfida in casa contro gli elvetici".