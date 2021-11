Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Spalletti cala un poker. La via Inzaghi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Giroud, 'Prendiamoci tutto'". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "La via Inzaghi. Inter in fiducia e Simone sa come ottenere il meglio sotto pressione. Juve da gol. Il nuovo Mihajlovic ha due anni... ma è già nonno". E ancora: "Mou-arbitri altro round. San Siro fa 95!".