Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Signora d’Europa. Attenta, Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Signora d’Europa”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Champions: impresa della Juve, battuti i campioni. Contro il Chelsea si rivede la squadra organizzata e concreta: Lukaku annullato. Decide un super Chiesa. Allegri: ‘Questa rabbia ci porterà lontano, anche se a tanti non piace’. Barça, tracollo senza fine. Il Bayern travolge la Dinamo. Atalanta, la banda Gasp è tornata. Pessina-gol e va in testa. CR7 insegue a fatica. Ronaldo è da record con 178 gare in Coppa: segna all’ultimo respiro. Il Napoli fa sul serio, la Lazio ci prova. Attenta, Inter: maxi buco di bilancio. Servono gli euro-ricavi”.