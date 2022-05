Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Max spacca Juve. La carica di San Siro”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Max spacca Juve”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Le scelte di Allegri dividono i tifosi. E in società nervi tesi tra Agnelli e Nedved. Il mercato è un problema: Zaniolo più lontano. La carica di San Siro. Entusiasmo rossonero, duecentomila richieste per la gara contro l'Atalanta".