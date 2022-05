Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Leao vale 100 milioni. Il patto di Inzaghi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Leao vale 100 milioni”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Gol e assist, è uno dei trascinatori di Pioli. Il patto di Inzaghi. Grigliata e carica. Simone all'Inter: non è ancora finita. Juve, anche Jorginho. Mou e la Roma per sempre".