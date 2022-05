Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Leao sceicco, tenere Lautaro. Milinkovic…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Leao sceicco”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il tesoro del Milan è pronto il rinnovo. Tenere Lautaro. L'Inter ha un piano. Fare cassa vendendo Pinamonti e Satriano. Obiettivo Milinkovic: Allegri vuole potenza e gol a centrocampo. La Juve ci prova. Via Mazzarri, il Cagliari ad Agostini. La Salernitana non si ferma, punto speranza".