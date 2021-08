Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La Roma di Mou è già Special. Florenzi è qui”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

"BakayoSì e Florenzi è qui". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". "Intesa col mediano, ora tocca al Chelsea. Sbarca l'azzurro, lunedì in panchina. CR7 non c'è, balla Dybala. Inter, bim bum Thuram. Sorpasso in attacco, Marotta verso l'accordo col Mönchengladbach. Vuole chiudere subito altrimenti tornerà in pista Correa". E ancora: "La Roma di Mou è già Special. Shomurodov fa il colpo. Scamacca: 'Non sono un bad boy, lavoro per crescere. Sarà la mia stagione'".