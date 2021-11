Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Italia, il mondo ci aspetta”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Il mondo ci aspetta". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola. "All'Olimpico la Svizzera per un'altra notte magica. E' come uno spareggio: con una vittoria Mondiale ipotecato. La Svezia affonda con Ibra e la Spagna fa il sorpasso". E ancora: "Tre diavoli da 80 milioni: Theo, Bennacer, Leao. Milan: sono pronti altri super rinnovi".