Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter altra Joya, Dybala non rinnova”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Inter altra Joya". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Dybala non rinnova coi bianconeri e non sente la fiducia del club. Marotta che lo ha sempre voluto ha pronta l'offerta per convincerlo. Il ruggito del Leao. Milan a fatica col Genoa, poi entra il portoghese e condanna Sheva. Questa Juve non sa più segnare. Festa Fiorentina, crollo Napoli".