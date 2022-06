Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il Milan di Cardinale. Come siamo Messi?”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Nasce il Milan di Cardinale". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Ecco Reddbird, primo vertice del fondo USA. Lukaku, si Inter. Juve, due vie per Di Maria. Come siamo Messi? Italia, gala con l'Argentina di Leo. Nicola ci riprova, dai Salernitana sempre più in alto. Piano Berlusconi, Monza da metà classifica in su".