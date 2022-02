Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Gli acchiappa derby. Zaniolo conteso”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Gli acchiappa derby". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Brozo&Theo. L'interista dirige, il milanistra strappa: idee e chilometri per spaccare la sfida scudetto. Vlahovic subito in campo, caccia al gol contro il Verona. Zaniolo conteso. L'effetto Olimpico per tenerlo a Roma. Poco mercato, i tifosi della Lazio contestano Lotito".