Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Fuori dal Mondo. Addio Qatar”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Fuori dal Mondo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Italia battuta 1-0 dalla Macedonia: addio Qatar. Mancini distrutto: ‘Dimissioni? Ci devo pensare’. Clamoroso a Palermo: al 92’ gli eroi di Wembley restano a casa dal Mondiale. È la seconda volta consecutiva per la Nazionale. Il CT: ‘Io primo responsabile. Ai ragazzi voglio ancora più bene’. Gravina accusa: ‘Per i club la Nazionale è un fastidio’. Stipendi Juve, Dybala in Procura. Sentito per tre ore come testimone. L’accusa dei pm: falso in bilancio. L’Inter prepara spazio alla Joya. Vidal e Sanchez vicini all’addio. Rebic e Brahim: lo scudetto per continuare con il Milan”.