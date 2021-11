Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dzeko superpass. Miracolo Messias”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Dzeko superpass. Miracolo Messias”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Champions da sballo. Inter agli ottavi dopo 10 anni: rotto un tabù. Doppietta del bosniaco: ciao Shakhtar. Con il Real sarà assalto al primo posto. Inzaghi: ‘Che liberazione’. Milan sbanca Madrid e resta in corsa, decide tutto l’ex fattorino. Debutto con gol: piegato l’Atletico. Ora battere il Liverpool e… Napoli, altro k.o. E Spalletti non dà la mano al rivale. Lazio da impresa. Roma, occasione d’oro per Zaniolo. Diego: il ricordo tra musei, statue e processioni”.