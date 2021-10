Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Dybala X 10. Lucca seguito dalle grandi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Dybala X 10 (milioni)”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il rinnovo del capitano: c’è l’accordo con la Juve fino al 2025. Decisivi i bonus grazie ai quali Paulo arriverà in doppia cifra diventando il più pagato con De Ligt. E prepara il rientro con la Roma. Ballottaggio scudetto: avanti il Milan. Il gioco dei rossoneri convince di più. Napoli, rebus Coppa d’Africa. Inter, preso Onana. Handa resiste. I nerazzurri tra la porta girevole e le lamentele di Sanchez pronto all’addio. Samir rinvia la staffetta. Il portiere dell’Ajax ha detto sì. Arriverà a parametro zero, ma in estate. Fate il bis! Italia, ecco i campioni con i piedi buoni. L’appello di Gigio: ‘Non fischiatemi’. Firenze: gli insulti razzisti ai tre africani del Napoli. Ora indaga la Digos. Lucca, il piccolo gigante: ‘Copio Ibra e sono più alto’. Il bomber del Pisa seguito dalle grandi. Zanetti: ‘A Venezia talenti scovati con gli algoritmi’. L’allenatore e il progetto Made in USA”.